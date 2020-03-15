Ankara'da Umre yolcularının karantinaya alınma süreci sürüyor
- Ankara'da Umre yolcularının karantinaya alınma süreci sürüyor Umre ziyaretinden dönen vatandaşların, Korona virüs tedbirleri kapsamında Ankara'da karantinaya alınma süreci devam ediyor.
15.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:26
- Ankara 'da Umre yolcularının karantinaya alınma süreci sürüyor
ANKARA - Umre ziyaretinden dönen vatandaşların, Korona virüs tedbirleri kapsamında Ankara'da karantinaya alınma süreci devam ediyor. Suudi Arabistan'daki Umre ziyaretlerinin ardından Ankara'ya dönen vatandaşların, Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınma süreci devam ediyor. Bu kapsamda, Ankara Esenboğa Havalimanına inen uçakta bulunan Umre yolcuları, belediye otobüsleri ile Gölbaşı ilçesindeki 3 farklı öğrenci yurduna yerleştirilerek karantina altına alınıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı da öğrenci yurtlarındaki karantina sürecine ilişkin, "Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, Umre'den dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır. Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" açıklaması yaptı.Ankara'da 5 bin 392 kişiBakanlıktan yapılan açıklamada; Ankara'daki Şehit Özel Harekat yurdunda 2 bin 64, Milli İrade Yurdunda bin 880, Gölbaşı Yurdunda bin 448 kişi olmak üzere toplam 5 bin 392 kişinin yurtlarda kaldığı da bildirildi.Ankara'daki karantinaya alınma süreci halen sürüyor.
ANKARA - Umre ziyaretinden dönen vatandaşların, Korona virüs tedbirleri kapsamında Ankara'da karantinaya alınma süreci devam ediyor. Suudi Arabistan'daki Umre ziyaretlerinin ardından Ankara'ya dönen vatandaşların, Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınma süreci devam ediyor. Bu kapsamda, Ankara Esenboğa Havalimanına inen uçakta bulunan Umre yolcuları, belediye otobüsleri ile Gölbaşı ilçesindeki 3 farklı öğrenci yurduna yerleştirilerek karantina altına alınıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı da öğrenci yurtlarındaki karantina sürecine ilişkin, "Umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, Umre'den dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır. Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır" açıklaması yaptı.Ankara'da 5 bin 392 kişiBakanlıktan yapılan açıklamada; Ankara'daki Şehit Özel Harekat yurdunda 2 bin 64, Milli İrade Yurdunda bin 880, Gölbaşı Yurdunda bin 448 kişi olmak üzere toplam 5 bin 392 kişinin yurtlarda kaldığı da bildirildi.Ankara'daki karantinaya alınma süreci halen sürüyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Ankara'da Umre yolcularının karantinaya alınma süreci sürüyor
Etiketler : Suudi Arabistan, Ankara, Umre, 3. Sayfa
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