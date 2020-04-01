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Ankara'da umreden dönenler evlerine uğurlandı

UMRE dönüşü Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde gözlem altına alınan vatandaşlar, karantina sürecinin dolması ardından evlerine uğurlandı.

01.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:21
Ankara'da umreden dönenler evlerine uğurlandı

UMRE dönüşü Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde gözlem altına alınan vatandaşlar, karantina sürecinin dolması ardından evlerine uğurlandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, geçen 15 Mart'ta umre dönüşünde Gölbaşı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında karantinaya alınan vatandaşların tahliyesine ilişkin açıklama yaptı. Vali Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "KYK yurtlarımızda iki hafta misafirimiz olan vatandaşlarımızı bugün evlerine salimen uğurluyoruz. Sabır ve destekleri için teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum. Görev alan resmi ve gönüllü tüm çalışanlarımıza gayret ve fedakarlıklarından ötürü şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Başkent'te, umreden döndükten sonra Gölbaşı'ndaki KYK yurdunda gözlem altına alınan 3 bin 135 kişinin 14 günlük karantina süreci geçen pazar gün dolmuştu. Ancak son yapılan testleri pozitif çıkanların hastaneye sevk edilmesi nedeniyle karantina süreci uzadı. Hastaneye kaldırılanların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara Valisi, Vasip Şahin, Ankara, Güncel
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