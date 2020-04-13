Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ankara'da vatandaşlardan Bakan Soylu'ya destek

ANKARA'da bazı vatandaşlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek amacıyla konutunun önünde toplandı.

13.04.2020 02:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 02:43
Ankara'da vatandaşlardan Bakan Soylu'ya destek

ANKARA'da bazı vatandaşlar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek amacıyla konutunun önünde toplandı.

Çankaya Caddesi'nde üzerindeki İçişleri Bakanlığı Resmi Konutu önünde, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bir grup vatandaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek amacıyla toplandı. Burada İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla sloganlar atarak Bakan Soylu'ya destek verdiler. Vatandaşlar bir süre sonra daha sonra dağıldı.

Görüntü dökümü:

Vatandaşların slogan atması

Vatandaşların İstiklal Marşı okuması

Detaylar

Haber: ANKARA, DHA


Kaynak: DHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Çankaya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
İletişim Başkanı’ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haberler
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Nurgül, Duygu Özaslan’ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Haberler
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Haberler ›› Güncel ››Ankara'da vatandaşlardan Bakan Soylu'ya destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:40: Aydın'da iki günde 32 bin 419 talep yerine getirildi - Haber 03:33: Kağıthane'de ekmekler vatandaşlara götürüldü - Haber 03:28: Drogba, özel hastanesini Kovid-19 merkezi olarak devletin hizmetine sundu - Haber 03:27: Ankara'da yasağının ardından bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı - Haber 03:18: Samsun-Sinop il sınırında sıkı denetim - Haber 01:20: İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı - Haber 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz - Magazin