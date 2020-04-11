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Ankara'da Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların yardımına koşuyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Ankara'nın Çankaya ilçesindeki vatandaşların ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

11.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:30
Ankara'da Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların yardımına koşuyor
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Ankara 'nın Çankaya ilçesindeki vatandaşların ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
İçişleri Bakanlığının 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından 155, 156 ve 112 numaralı hatlara gelen talepleri not alan ekipler, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını temin ediyor.
Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, çalışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu söyledi.
Bu bağlamda vatandaşların başta ekmek olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini anlatan Buhara, mağduriyet yaşamamaları için özelikle evde yalnız kalan 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini belirtti.
Buhara, "Sabahtan yaklaşık bize 200 ekmek talebi oldu. Ayrıca muhtarlarımız kanalıyla dağıttığımız ekmekler de var. Yine fırınların kendi imkanlarıyla dağıttığı ekmekler var. Şu anda herhangi bir sıkıntımız görünmüyor." ifadelerini kullandı.
"Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin"
Vefa Sosyal Destek Hattı'nı arayan 65 yaş üstü emekli bir öğretmenin talebi de ekiplerce karşıladı.
Grup üyelerine kolaylıklar dileyen emekli öğretmen, "Bu uygulama çok güzel. Virüs inşallah ülkemizden yok olacak gidecek. Biz de eski günlerimize döneceğiz. Biz bize yeteriz. Evde kalırsak her şey daha çabuk biter." diye konuştu.
Vefa Sosyal Destek Grubundan ekmek talep eden Hüseyin Ekinci de "Devletime milletime bağlı, vatanımı seven bir insanım. Çıkamıyorum 1 aydan beri. Devletimizden Allah razı olsun, vatandaşına yardım ediyor. Bu vatan bizim. Hepimizin birbirimize kardeşçe, dostça, insanlıkla yaklaşıp yardım etmesi lazım. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Çankaya, Ankara, Güncel
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