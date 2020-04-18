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Ankara'da Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların yardımına koşuyor

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Ankara'nın Çankaya ilçesindeki vatandaşların ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

18.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 18.04.2020 15:21
Ankara'da Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların yardımına koşuyor
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Ankara 'nın Çankaya ilçesindeki vatandaşların ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
İçişleri Bakanlığının hafta sonu 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirmesinin ardından 155, 156 ve 112 numaralı hatlara gelen talepleri not alan ekipler, vatandaşların gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını temin ediyor.
Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, mahalle muhtarları, Çankaya Belediyesi ve Fırıncılar Odası iş birliğiyle açık 43 fırından 190 servis aracı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek taleplerini karşılıyor.
Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan ekmek talep eden Bekir Atalay, dışarı çıkamadıkları için ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirterek, ihtiyaçlarının yetkililer tarafından evlerine getirilmesinin kendisini duygulandırdığını söyledi.
Atalay, "Çok teşekkür ederiz. Çalışanlara başarılar, kendilerine dikkat etsinler." dedi.
Öte yandan, grup üyeleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmuyor. Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, sokaktaki hayvanları mamayla besliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Çankaya, Ankara, Güncel
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