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Ankara'da Velihimmetli Mahallesinde kontrollü giriş-çıkış

- Ankara'da Velihimmetli Mahallesinde kontrollü giriş-çıkış Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Velihimmetli Mahallesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kontrollü giriş ve çıkış başladı.

14.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:16
- Ankara 'da Velihimmetli Mahallesinde kontrollü giriş-çıkış
ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Velihimmetli Mahallesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kontrollü giriş ve çıkış başladı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Velihimmetli Mahallesinde bir market sahibinin korona virüs testi pozitif çıktı. Kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine, mahalleye kontrollü giriş ve çıkış uygulaması başlatıldı. Sağlık personellerinin ve diğer görevli personellerin giriş ve çıkış yaptığı mahallenin yollarına barikat kuruldu ve güvenlik güçleri önlem aldı. Ankara’da Velihimmetli Mahallesinde kontrollü giriş-çıkış

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, 3. Sayfa
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