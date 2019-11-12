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Ankara'da velilere sosyal medya kullanımı bilgilendirmesi

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Nasuhpaşa İlkokulunda velilere "Sosyal Medya Kullanımı, İnternet Bağımlılığı ve İstismarı" konularında bilgilendirme yapıldı.

12.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:22Ankara'da velilere sosyal medya kullanımı bilgilendirmesi
'nın ilçesindeki Nasuhpaşa İlkokulunda velilere "Sosyal Medya Kullanımı, İnternet Bağımlılığı ve İstismarı" konularında bilgilendirme yapıldı.
Nallıhan Emniyet Müdürlüğü ve okulun aile birliği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte polis memuru Hamza Albayrak, velileri iki günlük seminerde bilgilendirdi.
Etkinlikte veliler, merak ettiklerini soruları sordu.
Velilerden Meryem Kaymaz, yaptığı açıklamada, günümüzün teknoloji çağı olduğunu söyledi.
Etkinliği faydalı bulduğunu aktaran Kaymaz, "Ben bugün üzerime düşeni aldım. Herkesin de alması gerektiğini düşünüyorum. Bu çocuklar bizim göz bebeğimiz. İş işten geçtikten sonra ağlamanın bir anlamı yok. Çocuklarımıza sahip çıkalım." diye konuştu.
Nallıhan Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice de seminerlerle önce öğrencileri, şimdi de ailelerini bilgilendirdiklerini kaydetti.

Nallıhan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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