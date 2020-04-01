Ankara'da virüs denetiminde trafikte yoğunluk oluştu

ANKARA'da, kent girişinde durdurulan araçların sürücüleri ile yolcuların ateşleri ölçüldü. Kontroller sırasında uzun araç kuyruğu oluştu.

Polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Başkent'in giriş ve çıkış noktalarında önlemlerini artırdı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda yapılan denetimler kapsamında, İstanbul yönünden girişte Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde sürücüler polis ekipleri tarafından durduruldu. Birçoğu maske ve eldiven takarak önlem alan sürücü ve yolcular, salgına karşı uyarıldı. Sürücü ve yolcuların ateşleri ölçüldü, 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Valilik izniyle sefer yapan şehirlerarası otobüslerde de denetim yapıldı. Kontroller sırasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: DHA