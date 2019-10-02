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Ankara'da viyadükten düşen tırın şoförü öldü

Ankara'da yoldan çıkarak viyadükten dereye düşen tırın şoförü hayatını kaybetti.

02.10.2019 13:58Ankara'da viyadükten düşen tırın şoförü öldü
Ankara'da yoldan çıkarak viyadükten dereye düşen tırın şoförü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Bolu istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BD 2035 plakalı sünger yatak yüklü tır, Tatlak mevkisinde yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikteki viyadükten dereye yuvarlandı.
Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, güvenlik güçleri ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren tır şoförünün cenazesi, sağlık ekiplerince bulunduğu yerden alınarak morga götürüldü.
Kaza nedeniyle söz konusu güzergahta trafik tek şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu, Ankara, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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