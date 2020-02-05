Haberler » 3. Sayfa » Ankara'da yabancı öğrencilerden sorumlu FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

Ankara'da yabancı öğrencilerden sorumlu FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ankara'da okuyan yabancı öğrencilerden sorumlu FETÖ şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:12Ankara'da yabancı öğrencilerden sorumlu FETÖ şüphelisi tutuklandı
'da okuyan yabancı öğrencilerden sorumlu FETÖ şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Aralık 2017'de FETÖ'nün "gaybubet" evlerine yönelik operasyon düzenlenmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Firari durumdaki A.K. ve eşi A.K.. 31 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonla saklandıkları evde yakalandı. ByLock kullanıcısı ve örgütün Ankara'da okuyan yabancı öğrencilerinden sorumlu olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, A.K.'nin tutuklanmasına, eşi A.K.'nin ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezasına çarptırılmasına karar verdi. - ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
5.02.2020 15:29:03