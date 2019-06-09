Ankara'yı sağanak vurdu! Sokaklar göle döndü

Ankara'da başlayan sağanak, Etimesgut ilçesinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Etimesgut'ta çok sayıda cadde, mahalle ve sokak göle döndü. İlçenin dört bir yanında araçlar mahsur kaldı. Bazı yollar oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı.Belediye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Başkentte başlayan sağanak yağmur, araçlara ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, 15.30 ile 17.30 saatleri arasında Ankara genelinde sağanak uyarısının yapılmasının ardından, beklenen yağış Başkent'e geldi.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, özellikle Sincan ilçesinde bulunan yollarda ve kaldırımlarda büyük su birikintileri oluştu.

Çok sayıda araç su birikintisinde mahsur kalırken, araç sürücüleri suya gömülen araçlarını bırakarak yağmurdan sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise, yoğun yağış altında diz boyuna gelen suyun içerisinden geçerek evlerine ulaşmaya çalıştı.

Kaynak: İHA