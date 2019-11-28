Haberler » Güncel » Ankara'da yakalanan 'çelik kasa hırsızları' tutuklandı - Haber

Ankara'da yakalanan "çelik kasa hırsızları" tutuklandı

Sakarya'daki bir ikametten çelik kasa çaldıkları iddiasıyla Ankara'da yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

28.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:34Ankara'da yakalanan
'daki bir ikametten çelik kasa çaldıkları iddiasıyla 'da yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçesindeki bir ikametteki çelik kasanın çalınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan H.D. (37), Ö.Ü. (37) ve R.İ'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Şüphelilerin Ankara'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına alarak Sakarya'ya getirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan ikametten çalınan çelik kasanın, Ankara'da boş bir arazide açılmış vaziyette bulunduğu öğrenildi.

Adapazarı, Sakarya, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:38 Hayırlı olsun Gaziantep!
17:38 Teknoloji bağımlılığı çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor
17:38 Filipinler'de üniversite kampüsünde el bombası patladı: 2 ölü
17:37 Dans engel tanımadı
17:34 Mehmet Akif Mahallesi'nde kaldırım çalışması
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
16:00 Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı: 196 bin TL'lik hesap cüzdanı dikkat çekti
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
20:48 Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi
28.11.2019 17:40:00