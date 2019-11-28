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Ankara'da yakalanan"çelik kasa hırsızları" tutuklandı

Sakarya'daki bir ikametten çelik kasa çaldıkları iddiasıyla Ankara'da yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

28.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:12
'daki bir ikametten çelik kasa çaldıkları iddiasıyla 'da yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçesindeki bir ikametteki çelik kasanın çalınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan H.D. (37), Ö.Ü. (37) ve R.İ'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Şüphelilerin Ankara'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına alarak Sakarya'ya getirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan ikametten çalınan çelik kasanın, Ankara'da boş bir arazide açılmış vaziyette bulunduğu öğrenildi.
Ankara'da yakalanan

Adapazarı, Sakarya, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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