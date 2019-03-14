Ankara'da Yakıt Yüklü Tren Raydan Çıktı (3)

Kaynak: DHA

VAGONLARDAKİ YAKIT TAHLİYE EDİLDİAnkara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılmaıs için TCDD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor. Çalışma kapsamında önce 4 vagondaki mazot, tahliye hortumlarıyla tankerlere aktarıldı. Mazot, tankerlerle özel bir akaryakıt istasyonuna götürüldü. Tahliye edilen vagonlardan 3'ü, başka bir lokomotifle çekilerek raylara çıkarıldı. Diğer vagonlar ile lokomotifi kurtarma çalışması ise sürüyor. Lokomotif ile vagonlar, tümünün raylara çıkarılması ardından çekilecek.Görüntü Dökümü:-Vagonların raylara çıkarılması-TCDD ekiplerinin çalışması-DetaylarHaber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -