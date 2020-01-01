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Ankara'da yangın

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2 katlı bir binada çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi.

01.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:09 Ankara'da yangın
'nın ilçesinde 2 katlı bir binada çıkan yangında bina kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kızılcahamam ilçesi Gökbel Mahallesi'nde 2 katlı bir binada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de desteğe gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. ekiplerinin uzun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, bina kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kızılcahamam, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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