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Ankara'da yangın: 4 ölü, 9 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

01.01.2020 08:55 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:55 Ankara'da yangın: 4 ölü, 9 yaralı
'nın ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi 439. Sokak'ta 3 katlı bir binanın alt katında sabah saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yılbaşı eğlencesi için evde bulundukları öğrenilen 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangında Seyfi G., Semih A., Naci C. ile henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Altındağ, Ankara, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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