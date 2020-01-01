Ankara'da yangın faciası 4 ölü (1)-EK YENİDEN

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan yangında aynı evde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ardından eve giren olay yerine inceleme ekipleri çalışma başlattı. Acı haberi alıp gelen ölenlerin yakınları ise gözyaşı döktü.

GENÇLER YILBAŞINI KUTLAMIŞ

Yangında ölen Semih Akbaş'ın 7 arkadaşı ile birlikte dedesi Hüseyin Akbaş'a ait evde bir araya geldiği, gençlerin burada yılbaşını kutladığı ortaya çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangının ilk anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

YARALI SAYISI 9

Bu arada yangında yaralı kişi sayısının ise 9 olduğu belirtildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.