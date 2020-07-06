Ankara'da yangında 700 dönüm ekili arazi zarar gördü

Ankara'da yangında 700 dönüm ekili arazi zarar gördüANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 700 dönüm alan zarar gördü.

06.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:23
Ankara'da yangında 700 dönüm ekili arazi zarar gördü
ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 700 dönüm alan zarar gördü.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Ebemölen yaylası yakınında bulunan arpa ve buğday ekili arazide çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, bir anda rüzgarın etkisiyle büyüdü. Hızla büyüyen yangın ile birlikte gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Şereflikoçhisar Belediyesi ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Yangında, arpa ve buğday ekili yaklaşık 700 dönüm arazi zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Ankara’da yangında 700 dönüm ekili arazi zarar gördü

Kaynak: DHA

Etiketler: Şereflikoçhisar, Ankara, Güncel, Haber
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