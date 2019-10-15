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Ankara'da yangında iş yeri ve 3 daire kullanılamaz hale geldi

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, 3 katlı apartmanın altındaki oto koltuk döşeme dükkanında yangın çıktı.

15.10.2019 19:31Ankara'da yangında iş yeri ve 3 daire kullanılamaz hale geldi

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, 3 katlı apartmanın altındaki oto koltuk döşeme dükkanında yangın çıktı. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, iş yeri ve üstündeki 3 daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında, Akşemsettin Mahallesi'nde Doğukent Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın altındaki oto koltuk döşeme dükkanında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek, üstündeki dairelere sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken bölgede inceleme yapıldı. Yangında, oto koltuk döşeme dükkanı ile üstündeki 3 daire kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, dükkandaki tüplerin patlamaması büyük bir faciayı önlerken, olay yerine gelen iş yeri sahibinin yakını sinir krizi geçirdi.



İtfaiye, Mamak, Güncel

Kaynak: DHA

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