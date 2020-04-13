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Ankara'da yasağının ardından bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı

ANKARA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar araçlarıyla trafiğe çıktı.

13.04.2020 03:31 | Son Güncelleme: 13.04.2020 03:31
Ankara'da yasağının ardından bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı

ANKARA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar araçlarıyla trafiğe çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta cuma günü saat 00.00'dan itibaren uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının gece yarısı sona ermesinin ardından, Ankara 'nın işlek noktalarından olan Kızılay Meydanı ve Sıhhıye meydanında bazı vatandaşlar araçlarıyla trafiğe çıktı. Ayrıca, Kızılay Meydanında bulunan taksiciler de iş başı yaptı.

Öte yandan, polis ekipleri yasak sonrası açılma ihtimali olan market, büfe benzeri işletmeleri kontrol amacıyla denetledi.

Görüntü dökümü:

Trafikte araçlardan görüntüler

Sokakta vatandaşalrdan görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera: Hayati İKİZOĞLU/ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Güncel
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