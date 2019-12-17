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Ankara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildi

ANKARA'da, polisin düzenlediği operasyonda, satış yasağı getirilen 300 doğum kontrol hapı ele geçirildi.

17.12.2019 09:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:39Ankara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildi

ANKARA'da, polisin düzenlediği operasyonda, satış yasağı getirilen 300 doğum kontrol hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, satış yasağı bulunan doğum kontrol haplarının, 'den Ankara'ya getirileceği bilgisine ulaştı. Otogarda önlem alan polis ekipleri, otobüsle gelen M.V. ve B.V.'yi üzerlerindeki yasaklı 300 doğum kontrol hapı ile gözaltına aldı. 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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