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Ankara'da yavrusuna köpeklerin saldırtıldığı eşek kurtarıldı

Başkentte, kangal köpeklerinin anne eşek ve sıpasına saldırtılması görüntüleri sonrası harekete geçen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle anne eşeği kurtardı.

04.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:04
Başkentte, kangal köpeklerinin anne eşek ve sıpasına saldırtılması görüntüleri sonrası harekete geçen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle anne eşeği kurtardı.
HAYTAP'tan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan "kangal köpeklerinin anne eşek ve yavru sıpasına saldırtılması" görüntüleri sonrası gelen ihbarlar üzerine federasyon temsilcileri harekete geçti.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü desteğiyle tüm gün süren operasyonla anne eşek köyde bulundu ve kurtarıldı. Yavrusu sıpanın ise kan kaybından öldüğü belirlendi.
Anne eşek, nakil aracıyla Haymana'dan Bursa'daki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne doğru yola çıktı. İlk tedavisinin ardından bundan sonraki hayatını çiftlikte geçirecek.
HAYTAP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ankara’da yavrusuna köpeklerin saldırtıldığı eşek kurtarıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu, Ankara, Anne, Güncel, Haber

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