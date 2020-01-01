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Ankara'da yeni yıl kutlamaları

Yeni yıl kutlamaları Ankara'nın çeşitli yerlerinde gerçekleştirildi.

01.01.2020 01:47 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:56 Ankara'da yeni yıl kutlamaları
Yeni yıl kutlamaları 'nın çeşitli yerlerinde gerçekleştirildi. Vatandaşların çoğu özellikle Meydanı ve 'de toplandı.

Yeni yıla özel 23 bin güvenlik görevlisinin görev aldığı kutlamalarda alınan üst düzey güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar, Ankara'nın en merkezi yeri olan 15 Temmuz Kızılay Milli Mücadele Meydanı'nda bulunan Güven Parkta, yeni yıla davul zurna ve halaylar eşliğinde girdi. Öte yandan kutlamaya gelen vatandaşlar dilek fenerlerini uçurarak, havai fişekler ve müzik eşliğinde 2019'a 'merhaba' dedi. Yeni yıla giren vatandaşlar, yeni yılın huzur, mutluluk, para ve sağlık getirmesini temenni etti.

Yeni yıl etkinlikleri ise geri sayımın hemen ardından binlerce kişi eşliğinde devam etti. - ANKARA

Bahçelievler, Kızılay, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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