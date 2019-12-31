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Ankara'da yetiştiricilere "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" sertifikası verildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde hayvan yetiştiricileri "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" sertifikasını düzenlenen törenle aldı.

31.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:26 Ankara'da yetiştiricilere
'nın Gölbaşı ilçesinde hayvan yetiştiricileri "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" sertifikasını düzenlenen törenle aldı.
Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki düzenlenen törende, kursu başarıyla tamamlayan 130 kursiyere sertifikaları protokol üyelerince verildi.
Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, törende, sağlıklı gıdaya ulaşmanın petrol kadar kıymetli olacağını belirterek, "Bu konuda çiftçilerimiz büyük önem taşımaktadır. Bu eğitimlerden edinilen bilgilerle ve çiftçilerin pratiği bir araya geldiğinde daha olumlu sonuçlar alınacaktır." dedi.
Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de verilen eğitimin hayvan yetiştiricilerinin daha bilinçli ve eğitimli olması açısından önemli olduğunu vurguladı.
Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanrıverdi, Gölbaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, veteriner hekimler ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

Mehmet Akif Ersoy, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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