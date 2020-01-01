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Ankara'da yılbaşı denetiminde 15,5 litre sahte içki ele geçirildi

ANKARA'da, yılbaşı gecesi eğlence mekanlarına düzenlenen uygulamada, 15,5 litre sahte içki, 6 şişe sahte bandrollü içki ve satışa sunulmak üzere 250 gram uyuşturucu ele geçirdi.

01.01.2020 03:56 | Son Güncelleme: 01.01.2020 03:56 Ankara'da yılbaşı denetiminde 15,5 litre sahte içki ele geçirildi
ANKARA'da, yılbaşı gecesi eğlence mekanlarına düzenlenen uygulamada, 15,5 litre sahte içki, 6 şişe sahte bandrollü içki ve satışa sunulmak üzere 250 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında sahte içki ve uyuşturucu satışının önlenmesi için uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, Çankaya, Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde 107 eğlence mekanına baskın yaptı. Beraberlerinde getirdikleri dedektör köpeklerle mekanları arayan polis ekipleri, bidonlar içerisinde 15,5 litre sahte içki ile 6 şişe sahte bandrollü içki ve satışa sunulmak üzere 250 gram uyuşturucu ele geçirdi. Uygulamada, 2 bin 150 kişinin de Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapıldı. 


- Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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