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Ankara'da yılbaşı öncesi 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere üretilen 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

26.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:44 Ankara'da yılbaşı öncesi 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere üretilen 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi üretilen sahte içkilerin piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler Yenimahalle ve Kahramankazan ilçelerinde belirlenen içki satışı yapılan 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 bin 404 şişe sahte içki, 975 cinsel içerikli ürün ve 2 bin 175 kaçak puro ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede, ithalat belgesi olan bir firmanın Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı bandrollerini, merdiven altı üretim yapan firmaya verdiği, bu firmanın iflas etmesi sonucu şüphelilerin ellerine geçen bu  bandrolleri sahte içkilerin üzerine yapıştırdığı belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor. 



Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

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