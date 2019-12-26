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Ankara'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına gıda ve alkol denetimi

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala eğlence mekanlarında gıda ve alkol denetimi yaptı.

26.12.2019 02:39 | Son Güncelleme: 26.12.2019 02:44 Ankara'da yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına gıda ve alkol denetimi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşına sayılı günler kala eğlence mekanlarında gıda ve alkol denetimi yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşına sayılı günler kala eğlence mekanlarında gıda ve alkol denetimlerinde bulundu. Gece boyunca devam eden denetimlerde 20'den fazla gıda kontrol ekibi, Ankara'daki 100'ü aşkın eğlence mekanını denetledi.

Denetimlerde ekipler, alkol satışı yapılan eğlence mekanlarındaki içki şişelerinin bandrollerini kontrol ederek numuneler topladı. Öte yandan ekipler, mutfaklara girerek gıda ve hijyen denetimlerinde de bulundu.

Denetimler öncesinde açıklama yapan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, "Yeni yılın yaklaşmasıyla beraber, yıl boyunca sürdürdüğümüz alkollü içkilere yönelik denetimleri daha da sıklaştırdık. Bu gece yine Ankara genelinde gıda kontrol görevlileri ile beraber özellikle perakende alkol sunumu yapan noktalarda, Alkollü İçkiler Tebliği ve Hijyen Yönetmeliği çerçevesinde ilgili gıda işletmelerinde denetim gerçekleştireceğiz" dedi.

Yıl boyunca bin 500 denetim

2019 yılına ilişkin denetim verilerini de paylaşan Korkmaz, "Yıl boyunca bin 500 civarında alkollü içki sunumu yapan hem üretim yerlerinde hem perakende sunum noktalarında hem de satış noktalarında denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 80 işletmede olumsuzluk tespit ettik ve bunlara yönelik gerekli idari para cezaları uygulandı" ifadelerini kullandı.

Korkmaz, "Ayrıca aldığımız alkollü içkilerden aldığımız 93 numuneden de şimdiye kadar sonucu belli olanlardan 12'si olumsuz çıktı. Bunlarla ilgili de gerekli idari yaptırımlar uygulandı" şeklinde konuştu.

Korkmaz, gıda ile ilgili herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde vatandaşların 174 Alo Gıda Hattına bildirimde bulunabileceğini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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