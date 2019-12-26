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Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına satılmak üzere hazırlanmış 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi.

26.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:50 Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına satılmak üzere hazırlanmış 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi.
Yaklaşan yılbaşı öncesi "merdiven altı" olarak tabir edilen yerlerde üretilen sahte içkilerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Gözaltı kararı verilen 5 zanlının yakalanması için düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı, 10 bin 404 şişe sahte içki, 975 cinsel içerikli ürün ve 2 bin 175 kaçak puro ele geçirildi.
İçkiler sahte, bandroller gerçek
Yapılan incelemede, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TAPDK) bandrollerini temin eden ve yasal olarak içki ithalatı yapan bir şirketin iflasını açıklayarak elindeki bandrolleri başka bir firmaya sattığı tespit edildi.
Şüphelilerin eline geçen gerçek bandrollerin, merdiven altı yöntemle imal edilen sahte içkilerin üzerine yapıştırılarak piyasaya sürülmek istendiği belirlendi.
Firmanın iflasını açıklamasının ardından bandrolleri iade etmemesi üzerine, TAPDK'nın başvurusu doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca söz konusu bandrollere "kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi yönünde" şerh konulduğu da öğrenildi.
Ekiplerin, firari 2 şüphelinin yakalanması ve "gerçek bandrollü sahte içkilerin" miktarının tespiti için çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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