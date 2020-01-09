Haberler » Güncel » Ankara'da yılbaşında yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde polisin olduğu ortaya çıktı - Haber

Ankara'da yılbaşında yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde polisin olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yılbaşı gecesi saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin hedefinde polisin olduğu ortaya çıktı.

09.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:46Ankara'da yılbaşında yakalanan DEAŞ'lıların hedefinde polisin olduğu ortaya çıktı
'da yılbaşı gecesi saldırı hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin hedefinde polisin olduğu ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince 30 'ta gözaltına alınan zanlıların ifadeleri, DEAŞ adına Ankara'da yapılması planlanan terör eyleminin içeriğini gözler önüne serdi.
DEAŞ'lı teröristlerin, yılbaşında halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde görev yapan polislere yönelik eylem planladıkları, bunun için örgüt yönetiminden silah ve bomba yapımında kullanılmak üzere malzeme talep ettikleri belirlendi.
Zanlılara ait telefon ve bilgisayarlarda yapılan incelemelerde de askeri eğitim ve bomba yapımı videoları bulundu.
Terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları gerekçesiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonla 30 Aralık'ta gözaltına alınan 5'i Suriyeli, 1'i Iraklı 6 şüpheliden 4'ü mahkemece tutuklanmıştı.

Aralık, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:03  Beyoğlu Belediye Başkanı çöken binada incelemelerde bulundu - Haber
13:02  ÜMRANİYE'DE YAŞLI KADIN İLE TORUNUNUN ÖLÜMÜ: YEREL MAHKEME KARARINDA DİRENDİ - Haber
13:02  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber
13:01  BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI ÇÖKEN BİNADA İNCELEMELERDE BULUNDU - Haber
13:00  İşte İran'da düşen uçağın patlama anına ait görüntüler - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:59  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
9.01.2020 13:06:39