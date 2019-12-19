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Ankara'da, yol yapımı sırasında bulunan mağara turizme kazandırılacak

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yol yapımı sırasında bulunan ve doğal güzelliğiyle dikkati çeken Tulumtaş Mağarası'nın turizme kazandırılmasına yönelik protokol, valilik, kaymakamlık ve belediye arasında imzalandı.

19.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:32 Ankara'da, yol yapımı sırasında bulunan mağara turizme kazandırılacak
'nın Gölbaşı ilçesinde yol yapımı sırasında bulunan ve doğal güzelliğiyle dikkati çeken Tulumtaş Mağarası'nın turizme kazandırılmasına yönelik protokol, valilik, kaymakamlık ve belediye arasında imzalandı.
Gölbaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nde düzenlenen iş birliği protokolüne Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Mustafa Irmak, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, mağaranın turizme kazandırılması için göreve gelir gelmez ciddi girişimlerde bulunduklarını ve bunun meyvesini aldıklarını belirtti.
Şimşek, "Valilik, kaymakamlık ve belediyenin ortak çalışmasıyla mağarayı turizme kazandırmak amacıyla yapılacak olan rekreasyon çalışmaları için iş birliği protokolüne imza attık. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Tulumtaş Mağarası
Tulumtaş Mahallesi'ndeki mağara, 1992'de Ankara Çevre Yolu'nun yapımı sırasında dinamitle patlatma sonucu ortaya çıktı.
Uzunluğu 5 kilometre, genişliği 1,5 kilometre olan mağaranın yüksekliği ise yer yer 30-40 metreye ulaşıyor. Mağarada sarkıt, dikit ve sütunlar da bulunuyor.

Ankara Valiliği, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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