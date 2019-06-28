ANKARA'da, şehir içi yolcu minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Altındağ Battal Gazi Mahallesi Muhtar Arif Turan Caddesi ile 1017. Cadde'nin birleşimindeki kavşakta meydana geldi. Karapürçek 'ten Ulus 'a yolcu taşıyan Erdal Çiklemtepe'nin yönetimindeki 06 J 0124 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Muhtar Arif Turan Caddesi üzerinde seyir halindeyken, 1017. Cadde üzerinde ilerleyen Yavuz Sarıer'in kullandığı 06 DN 2144 plakalı otomobille çarpıştı. Yolcu minibüsü, çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkıp kaldırımdaki elektrik direğine çarparak durabildi. Minibüs sürücüsü Erdal Çiklemtepe ile 6 yolcusu kazada yaralanırken yolcu minibüsünün ön kısmı hurdaya öndü. Otomobilden sızan motor yağı caddeye yayıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, kaldırıldıkları çevre hastanelerde tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Muhtar Arif Turan Caddesi yaklaşık 1 saatliğine araç geçişine kapandı.

'UYARICI İŞARET KONULMASINI İSTİYORUZ'

Kazanın gürültüsüne uyanan mahalle sakinlerinden Emre Süzer, kavşakta sürekli kaza yaşandığını, birçok kez müracaatta bulunmalarına rağmen yola uyarıcı bir levha ve trafik ışığı konulmadığını söyledi.

Görüntü dökümü:

Kaza yerinden görüntü

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

Araçlardan görüntü

Mahalle sakini ile röportaj

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,