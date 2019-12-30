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Ankara'da yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı

Ankara'da yolcu otobüsü bagajındaki motosiklette 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

30.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:16 Ankara'da yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı
'da yolcu otobüsü bagajındaki motosiklette 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, İstanbul'dan gelen bir yolcu otobüsünü Ankara girişinde durdurdu.
Yapılan aramada otobüsün bagajındaki motosiklette 3 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Ekipler K.S. ve H.C.Ç'yi gözaltına alındı.
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 37 şüpheli tutuklandı
Yılbaşı öncesi tedbirlerini arttıran Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda da 6 kilogram 200 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 199 şüpheliden 37'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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