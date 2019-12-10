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Ankara'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

10.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:42Ankara'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara- karayolunun 60'ıncı kilometresi Yenice kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden Hüseyin Cansu idaresindeki 63 KY 418 plakalı yolcu otobüsü, kavşağa kontrolsüz çıktığı iddia edilen İbrahim Eşe idaresindeki 68 EF 530 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmında maddi hasar oluşurken, her iki sürücü de yaralandı. Yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulanslar ile Gölbaşı Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Ankara, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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