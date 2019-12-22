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Ankara'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı liseli öldü

ANKARA'da, arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, ardından başka bir aracın üzerinden geçtiği lise öğrencisi F.Ş.K. (14), hayatını kaybetti.

22.12.2019 01:54 | Son Güncelleme: 22.12.2019 01:54 Ankara'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı liseli öldü

ANKARA'da, arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, ardından başka bir aracın üzerinden geçtiği lise öğrencisi F.Ş.K. (14), hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun üzerinden geçen aracın sürücüsü kaçarken, arkadaşı Y.K. (14) ise kazadan yara almadı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Göbaşı yönüne giden sürücüsünün kimliği belirsiz 06 ZUZ 06 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmen isteyen lise 1'inci sınıf öğrencisi iki arkadaştan F.Ş.K.'ya çarptı. Talihsiz çocuk çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, üzerinden başka bir araç geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde F.Ş.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. F.Ş.K.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kazadan yara almayan arkadaşı Y.K. ve otomobil sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, F.Ş.K.'nın üzerinden geçerek kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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