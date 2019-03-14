Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ankara/' title='Ankara'>Ankara</a>'nın <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sincan/' title='Sincan'>Sincan</a> ilçesi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/caglayan/' title='Çağlayan'>Çağlayan</a> bölgesinde yakıt taşıyan trenin 2 vagonu raydan çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/afad/' title='AFAD'>AFAD</a>, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.