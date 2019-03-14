14 Mart 2019, 03:00
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Ankara'da Yük Treninin Vagonları Raydan Çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin 2 vagonu raydan çıktı.

Ankara'nın Sincan ilçesi Çağlayan bölgesinde yakıt taşıyan trenin 2 vagonu raydan çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD, Çağlayan, Sincan, Ankara, Güncel
Kaynak: DHA