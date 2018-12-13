Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Kazası: 7 Ölü, 46 Yaralı

Ankara- Konya
seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, o sırada raylarda olmaması gereken kılavuz trene çarptı. Yenimahalle
ilçesindeki Marşandiz
istasyonunda yaşanan feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi de yaralandı.
Konuyla ilgili Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili olarak yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre 1'i makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.
(İHA)
Konya,Ankara
13 Aralık 2018 Perşembe 09:56