13 Aralık 2018 Perşembe 14:19



13 Aralık 2018 Perşembe 14:19

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 47 yaralı(12)3 TCDD PERSONELİ GÖZALTINA ALINDIAnkara'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle TCDD personeli 3 kişi gözaltına alındı. Savcılık ve emniyet güçleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.ÖLEN MAKİNİSTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDUAnkara'daki tren kazasında, hayatını kaybeden makinistlerin isimleri belli oldu. Yüksek Hızlı Tren makinistlerinden Adem Yaşar, Hulusi Böler, Klavuz Tren Makinisti Kadir Ünal hayatını kaybeti.ANKARA,