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Ankara'da yürek ısıtan görüntü

Ankara'da yürek ısıtan görüntü Ekiplerin yardıma koşmasına sevinen 60 yaş üstü vatandaş: "Sizleri sık sık rahatsız etmem" Altındağ'da, 60 yaş üstü bir teyzenin alışverişini yapan ekipler ile yaşlı kadın arasında geçen diyalog yürekleri ısıttı.

29.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:39
Ankara 'da yürek ısıtan görüntü
Ekiplerin yardıma koşmasına sevinen 60 yaş üstü vatandaş: "Sizleri sık sık rahatsız etmem"
ANKARA - Altındağ 'da, 60 yaş üstü bir teyzenin alışverişini yapan ekipler ile yaşlı kadın arasında geçen diyalog yürekleri ısıttı.
Altındağ Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşların, market, pazar ve eczane alışverişlerini karşılamaya devam ediyor. Bu çalışma için özel oluşturulan ekip kapı kapı, ev ev dolaşmaya devam ediyor. Her gün yüzlerce adrese giden ekiplerle yardım talebinde bulunan yaşlılar arasında kalpleri ısıtan diyaloglar da yaşanıyor. Aydınlıkevler Mahallesi'nde 60 yaş üstü bir teyzenin alışverişini yapan ekipler ile yaşlı kadın arasında geçen diyaloglar yürekleri ısıttı. Altındağ Belediyesi'nin kendisine yardımcı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Işık Tasalı, "Sizleri sık sık rahatsız etmem" dedi. Ankara’da yürek ısıtan görüntü

Kaynak: İHA

Etiketler: Altındağ, Ankara, Genel

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Ankara'da yürek ısıtan görüntü

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