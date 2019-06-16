16.06.2019 16:52
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Ankara'da zincirleme kaza: 7 yaralı

Ankara

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 4 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 4 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri, trafiğe kapanan yolu açmak için otomobilleri iterek, yol kenarına aldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hakan Emir Doğan yönetimindeki 06 AH 6484 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Erhan Sazak'ın kullandığı 06 Y 0875 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar, savrularak, Ömer Çakar yönetimindeki 06 DY 1292 plakalı otomobil ile Nihan Koç'un kullandığı 06 GE 1979 plakalı otomobille çarpıştı. Zincirleme kazada, sürücüler Doğan, Sazak ve Çakar ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 7 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Öte yandan Dumlupınar Bulvarı, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Polis ekipleri, yol ortasındaki otomobilleri iterek, kenara alıp, kontrollü olarak trafik geçişi sağladı.

- Ankara
Kaynak: DHA
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