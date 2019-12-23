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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

23.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:28 Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
'nın ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-750 kara yolunda İstanbul yönüne giden Zafer D'nin kullandığı 80 DR 508 plakalı tır, Orhaniye Mahallesi yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Tırın sürücüsü, aracını yol kenarına çekerek park etti.
Aynı yönde ilerleyen Hamdi D'nin kullandığı 06 YA 1480 plakalı otomobil, tırın yola savrulan lastiğine çarparak takla attıktan sonra refüje devrildi. Otomobildeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Bu sırada yoldan geçen Asım Çimen'in kullandığı 06 BK 2511 plakalı hafif ticari araç ise park halindeki tıra çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Asım Çimen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Kahramankazan, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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