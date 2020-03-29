Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

29.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:42
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Ankara 'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Sarp T. kontrolündeki 34 HN 0846 plakalı otomobil, Dumlupınar Bulvarı üzerinde seyrederken aynı istikamette ilerleyen 06 FL 4509 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobiller, yine aynı istikamette ilerleyen 06 BTB 957 plakalı otomobile çarptı. Kazada, hurdaya dönen 06 FL 4509 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazaya sebep olan ehliyetsiz sürücü Sarp T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sürücünün annesi olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çankaya, Ankara, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ankara'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:00: İstanbul'da yaşlı adamın otobüs şoförleriyle imtihanı kamerada - Haberler 09:53: Unkapanı Köprüsü'nün son olta balıkçısı - Haberler 09:52: Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7-11 Nisan'da ödenecek - Haberler 09:51: İstanbul'da 1 milyon adet sahte maske üreten atölyeye baskın kamerada - Haberler 09:50: Hastaneye temizlik ve hijyen malzemesi yardımı - Haberler 09:25: ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi - Haberler 09:22: İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek - Haberler 09:01: İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı - Haberler 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler 08:11: Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak - Haberler 07:36: Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok