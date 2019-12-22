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Ankara'daki Balık Festival'inde 2 ton hamsi dağıtıldı

ANKARA'da, Mamak Belediyesi ve Balıkçılar Esnaf Odası'nca ilk kez düzenlenen Balık Festivali'nde, dağıtılan 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi.

22.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:52 Ankara'daki Balık Festival'inde 2 ton hamsi dağıtıldı

ANKARA'da, Belediyesi ve Balıkçılar Esnaf Odası'nca ilk kez düzenlenen Balık Festivali'nde, dağıtılan 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi.

Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Hamsi Festivali'ne, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak Başkanı Mehmet Ali Demir ve Balıkçılar Esnaf Odası Başkan Vekili Mehmet Çelik ile yüzlerce kişi katıldı. Kurulan mangallarda pişirilen 2 ton hamsi, yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldı. Festivalde halk, çalınan kemençe eşliğinde horon oynadı.

'BALIK KARADENİZ'DE YAKALANIR, ANKARA'DA YENİR' 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, festivallerin insanlar arasındaki kültür alışverişine katkıda bulunduğunu belirterek, "İlçemizin kültür, sanat, eğlence hayatına renk katması için balık festivali düzenliyoruz. Mamak Belediyesi olarak balık festivaline ev sahipliği yaparak bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Bugün burada vatandaşımızla aynı sofrayı aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Balık Karadeniz'de yakalanır, ancak en tazesi 'da yenir" dedi.

Halk festivalin her yıl düzenlenmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vatandaşların horon oynaması

-Hamsi kuyruğundan görüntü

-Balıkların pişirilmesi, dağıtılması

-Başkan Köse'nin konuşması

-Detay

Haber-Kamera:  Muhammet BAYRAM/ANKARA, -



Mamak Belediyesi, Ankara, Mamak, Güncel

Kaynak: DHA

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