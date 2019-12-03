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Ankara'daki ByLock operasyonunda 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şahıslardan 11'i yakalandı.

03.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:40Ankara'daki ByLock operasyonunda 20 gözaltı kararı
Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi, şahıslardan 11'i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin yakalandığı, diğer 9 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam ettiği ifade edildi.
(Abdullah Sarica/İHA)

Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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