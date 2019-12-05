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Ankara'daki cezaevinden firar eden mahkum, Afyonkarahisar'da yakalandı

Ankara'daki Sincan Açık Cezaevinden firar eden mahkum Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yakalandı.

05.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:44Ankara'daki cezaevinden firar eden mahkum, Afyonkarahisar'da yakalandı
'daki Sincan Açık Cezaevinden firar eden mahkum Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki devriye sırasında durumundan şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu.
Şüphelilerden K.F'nin (19), Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, "kasten adam öldürme" suçundan bulunduğu Sincan Açık Cezaevinden yaklaşık 20 gün önce firar ettiği ve hakkında yakalama kararı olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan K.F, emniyetteki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine konuldu.

Ankara, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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