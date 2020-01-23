Haberler » Güncel » Ankara'daki deprem Sungurlu'da da hissedildi - Haber

Ankara'daki deprem Sungurlu'da da hissedildi

Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen depremler Çorum'un Sungurlu ilçesinde de hissedildi.

23.01.2020 09:03 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:07Ankara'daki deprem Sungurlu'da da hissedildi
'da sabah saatlerinde meydana gelen depremler 'un ilçesinde de hissedildi. İlçenin simgesi olan 128 yıllık tarihi saat kulesinin balkon parçaları kırıldı.

Merkez üssü Ankara Akyurt olan 3 deprem meydan geldi. Saat 06: 42'de ki ilk depremin büyüklüğü 3.9, saat 06: 54'de meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü ise 4.5 olarak belirlendi. saat 07: 08'de meydana gelen üçüncü depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak belirlendi.

Ankara'da ki depremler Çorum'un Sungurlu ilçesinde de hissedildi. Bazı vatandaşlar evlerini terk ederken, ilçenin simgesi olan 128 yıllık tarihi saat kulesinin balkon parçaları kırılarak aşağıya düştü. - ÇORUM

Sungurlu, Ankara, Deprem, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:34  Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi (1)
09:29  Çiftçilere kredi bilgilendirmesi
09:29  Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez aktivitesi: Eskimo usulü balık avı
09:34  Kırklareli'den kısa kısa
09:32  İSTANBUL -BETON MİKSERİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ (1)
23.01.2020 09:35:57