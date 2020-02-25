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Ankara'daki FETÖ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen çoğu ByLock kullanıcısı 24 kişiden 13'ü yakalandı.

25.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:48Ankara'daki FETÖ operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen çoğu ByLock kullanıcısı 24 kişiden 13'ü yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da olduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Karar doğrultusunda operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerden 13'ünü yakaladığı, 11 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

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