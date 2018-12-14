Ankara'daki Firari Hükümlü Eskişehir'de Yakalandı

Ankara
'nın Şereflikoçhisar
ilçesindeki cezaevinden bir yıl önce firar eden hükümlü, Eskişehir
'de tren garında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Şereflikoçhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan bir yıl önce firar eden Mehmet Ç'nin (24), Eskişehir'e geldiğini ve tren garında olduğunu belirledi.
Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Mehmet Ç, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmek üzere Şereflikoçhisar'a gönderildi.
Şereflikoçhisar,Ankara,Eskişehir
14 Aralık 2018 Cuma 12:50