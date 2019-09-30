Ankara'daki halk otobüsü kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Yeni Mamak Merkez Camisi önünde B.A'nın kullandığı 06 BA 9678 plakalı halk otobüsünün durağa yaklaştığı sırada kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Irak uyruklu Younis Abdala da (26) doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bugün Mamak ilçesi Mamak Caddesi üzerinde seyreden Baki A. idaresindeki 06 BA 9678 plakalı özel halk otobüsü, Yeni Mamak Camii önündeki durağa daldı. Kazada durakta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Kazada ölenlerin isimlerinin Türkan Kayış (48), Gürcü Baştürk (80), Younis Abdala 26) ve Muzaffer Emre Sarıyıldız (21) olduğu öğrenildi.

YAKINLARI KONUŞTU

Iraklı Younis Abdala'nın kardeşi Sufyan Abdala Yunus, ağabeyinin tedavisi devam ederken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, talasemi hastası olduğunu ve taburcu edildiğini söyleyerek, "Dün akşam hastaneden çıktıktan sonra kutlama yapıyorduk. Ağabeyim pasta getirdi, dün akşam beraber yedik. İşte hayat bu" diye konuştu.

Kazada babası yaralanan Volkan Üfelek ise, "Babam cep telefonunu tamir ettirmeye gidiyordu. Sonra kazayı duyunca hemen apar topar geldim. İlk müdahaleleri yaptılar, bazı yerlerde kırıklar var.Hayati tehlikesi yok, şu an çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

HAFİF YARALANAN ŞOFÖR GÖZALTINDA

Kazada hafif yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alınan otobüs şoförü B.A'nın ise emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Ankara'da kontrolden çıkan bir halk otobüsünün durağa girmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana gelmişti. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girmişti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilmişti.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilmişti.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Kazanın duyulmasının hemen ardından olay yerine gelen Vali Vasip Şahin, şunları söylemişti:

"Maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, 3 vatandaşımızı da yaralı olarak hastanelere ambulanslarımız götürdü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç yaralının götürüldüğünden bahsediyor buradaki vatandaşlar. Bunun kaç kişi olduğu ya da doğru olup olmadığı noktasında da hastanelerimizde araştırıyoruz."

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.