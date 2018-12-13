Ankara'daki Hızlı Tren Kazası

13 Aralık 2018 Perşembe 13:47



13 Aralık 2018 Perşembe 13:47

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Ankara'daki tren kazasına ilişkin, "Umarım gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bir daha bu üzücü olayların yaşanmaması konusunda gerekli tedbirler alınır ve Türkiye bu olayları bir daha yaşamaz." dedi.Başkanvekili Gök, CHP Ankara Milletvekilleri Servet Ünsal ve Murat Emir ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, tren kazasının yaşandığı yere ayrı ayrı gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.Gök, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üzücü bir olayla karşı karşıya kalındığını belirterek, kazada ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.Olayın yaşandığı yerde inceleme yaptıklarını ifade eden Gök, "Olmaması gereken bir kazanın nasıl gerçekleştiği gerçekten izah edilmekte güçlük çekiliyor." dedi.Gök, kazanın nasıl meydana geldiğinin düşündürücü olduğunu vurgulayarak, yetkililerce kazanın nedeninin bir an önce açıklanması gerektiğini söyledi.Kazada şu ana kadar 3'ü makinist olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin de yaralandığını anımsatan Gök, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.Gök, "Umarım gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bir daha bu üzücü olayların yaşanmaması konusunda gerekli tedbirler alınır ve Türkiye bu olayları bir daha yaşamaz." diye konuştu.Kılavuz trenlerin her sabah Yüksek Hızlı Tren güzergahında inceleme yaptığına ilişkin bilgi edindiğini aktaran Gök, "Yüksek Hızlı Tren'in gidiş istikametinden ona doğru (lokomotifin) gelmesinin izahı şu anda biraz müşkül. Bunun açıklaması tabii ki incelemeler sonunda ortaya çıkacak." diye konuştu.