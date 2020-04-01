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Ankara'daki karantina sonrası Erzurum'a dönen umreciler AFAD ekiplerince evlerine bırakıldı

Erzurum'dan umre ibadeti için Suudi Arabistan'a giden ve ibadetlerini tamamlanmasının ardından Ankara'da yeni tip konoronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan vatandaşlar, kente döndü.

01.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:19
Erzurum 'dan umre ibadeti için Suudi Arabistan'a giden ve ibadetlerini tamamlanmasının ardından Ankara 'da yeni tip konoronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan vatandaşlar, kente döndü.
Umre dönüşe Ankara'da 14 gün karantinada kalan ve testleri negatif çıkan vatandaşlar, daha sonra karantina süresinin uzatılmasına rağmen herhangi bir rahatsızlık belirtisi olmadığı için evlerine gönderildi.
Bu kişilerden Erzurum'a gelen ve Kovid-19 salgını nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsten inenler sağlık ekiplerince karşılandı.
Terminalde, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrasında işlemleri tamamlanan umrecilere ekipler tarafından yiyecek ikram edildi.
Tek tek ateşleri de ölçülen umreciler daha sonra AFAD'ın araçlarıyla evlerine bırakıldı.
Umrecilerden Mustafa Ülker, terminalin çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'dan döndükten sonra geçirdikleri karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını söyledi.
Süreçte her gün sağlık kontrollerinin yapıldığını belirten Ülker, "14 günlük karantina boyunca her türlü ihtiyacımız karşılandı, sıcak yemeklerimiz verildi. Sağlık ekipleri sürekli bizleri kontrol etti, mağdur olmamamız için devletimiz her türlü ihtiyacımızı karşıladı." diye konuştu.
Erzurum'a gelen 20 umreciden 8'i de memleketleri Ağrı'ya gönderildi.
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Ankara’daki karantina sonrası Erzurum’a dönen umreciler AFAD ekiplerince evlerine bırakıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum, Ankara, Umre, Güncel

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Ankara'daki karantina sonrası Erzurum'a dönen umreciler AFAD ekiplerince evlerine bırakıldı
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